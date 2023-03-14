Спарринг-партнер Яна: «Если Малыхин один раз попадет по Мерабу, его потом не соберут в госпитале»

Спарринг-партнер Петра Яна и чемпион MMA Series Саид Хатиев поделился мнением о конфликте Мераба Двалишвили и Анатолия Малыхина.

«Я знаю Анатолия Малыхина как порядочного человека, — сказал Хатиев «СЭ». — Он если сказал, что переведет, он, значит, это сделает. Он если дал слово, он его сдержит 100%. Даже в этом сомнений нет. Да, там возникли какие-то моменты с переводом. Эти переводы он публикует у себя в сторис, чтобы люди видели, что он не мажется от этих денег, он готов их отдать. Он выходит даже на связь с Мерабом, в этом проблемы нет. А что Мераб пишет: «Я приеду в Таиланд, чтобы разобраться» или еще что-то... Если Мераб приедет в Таиланд и на улице встретится с Малыхиным, я боюсь, мы Мераба больше не увидим в UFC. Это мое мнение. Как бы он там, извините за выражение, ни выеживался, если Анатолий Малыхин один раз попадет по нему, его потом не соберут там в Таиланде, в госпитале. Поэтому ему надо свой пыл чуть угомонить, выйти на связь и нормально обговорить все эти нюансы».

Перед вторым боем Петра Яна и Алджамейна Стерлинга Двалишвили и Малыхин заключили спор на 50 тысяч долларов. После победы Стерлинга Малыхин должен был перевести деньги Мерабу, но пока не смог осуществить транзакцию.