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Камил Гаджиев: «Стерлинг — один из самых скучных и нелепых чемпионов в истории UFC

Гаджиев считает Стерлинга одним из самых скучных чемпионов в истории UFC
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе американца Алджамейна Стерлинга над россиянином Петром Яном.

«Стерлинг — один из самых скучных и нелепых чемпионов в истории UFC, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Но факт остается фактом: он вышел и выиграл без каких-либо нарушений правил. Да, победа раздельным решением судей, но теперь он может называть себя полноправным чемпионом».

Ян раздельным решением судей уступил Стерлингу. Бойцы сразились на турнире UFC 273, который проходил в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).

Алджамейн Стерлинг
Камил Гаджиев
Петр Ян
ММА
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