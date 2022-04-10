Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе американца Алджамейна Стерлинга над россиянином Петром Яном.

«Стерлинг — один из самых скучных и нелепых чемпионов в истории UFC, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Но факт остается фактом: он вышел и выиграл без каких-либо нарушений правил. Да, победа раздельным решением судей, но теперь он может называть себя полноправным чемпионом».

Ян раздельным решением судей уступил Стерлингу. Бойцы сразились на турнире UFC 273, который проходил в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).