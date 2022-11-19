Гаджиев считает, что класс Минеева выше, чем у Родригеса

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу россиянина Владимира Минеева над бразильцем Фернандо Родригесом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мы, болельщики Вовины, и испугаться успели. Но это хорошо, такие бои мы любим. А потом Вова начал делать свое. Он классом выше. Он начал рубиться и перерубил. Здорово. Тяжелый бой. Первый и второй раунды абсолютно равные. Ну первый может вообще Родригес выиграл, во втором Вова начал перехватывать инициативу, а в третьем развел», — цитирует РЕН ТВ Гаджиева.

Поединок прошел по правилам кикбоксинга и завершился в третьем раунде техническим нокаутом.