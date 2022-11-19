Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 03:04

Гаджиев считает, что класс Минеева выше, чем у Родригеса

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу россиянина Владимира Минеева над бразильцем Фернандо Родригесом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мы, болельщики Вовины, и испугаться успели. Но это хорошо, такие бои мы любим. А потом Вова начал делать свое. Он классом выше. Он начал рубиться и перерубил. Здорово. Тяжелый бой. Первый и второй раунды абсолютно равные. Ну первый может вообще Родригес выиграл, во втором Вова начал перехватывать инициативу, а в третьем развел», — цитирует РЕН ТВ Гаджиева.

Поединок прошел по правилам кикбоксинга и завершился в третьем раунде техническим нокаутом.

Владимир Минеев и&nbsp;Фернандо Родригес. Минеев заставил понервничать, но все же избил огромного бразильца. Теперь Владимир отправится в армию

Источник: https://ren.tv/news/sport/1047594-gadzhiev-o-poedinke-mineeva-i-rodrigesa-takie-boi-my-liubim
Камил Гаджиев
ММА
0
Читайте также
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
Катар обвиняют в подкупе соперника на матч чемпионата мира. Что вообще происходит?
NYT рассказала об отсутствии у Запада реального представления о ракетном арсенале РФ
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Двух украинцев задержали во Франции из-за детской порнографии
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев победил Родригеса, результаты главного карда

Дрозд — о бое Минеева с Родригесом: «С драматургией, прекрасный поединок»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости