«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев — Родригес, полный кард турнира

В пятницу, 18 ноября, в Москве состоится «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бое встретится чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев и бразильский тяжеловес Фернандо Родригес. Поединок состоится по правилам кикбоксинга.

Кард турнира

Андеркард

Нуралы Оморжан — Гектор Григорян

Евгений Цыганков — Дмитрий Малышев

Данил Кириков — Данил Шаров

Антон Салчак — Кирилл Воробей

Иван Булдаков — Иван Кибанов

Леонид Чебодаев — Никита Кудряшов

Эльмир Губадов — Артем Винник

Дмитрий Иванов — Сергей Филатов

Рафик-бек Омаров — Максим Сподаренко

Мейнкард

Александр Стецуренко — Адилжан Сандибеков

Денис Бурматов — Александр Гельвих

Ислам Муртазаев — Ахмед Килич

Владимир Минеев — Фернандо Родригес

Все бои, кроме главного, пройдут в формате 3 раунда по 3 минуты. Поединок Минеева и Родригеса — 5 раундов по 3 минуты.

Вечера кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» стартует в 19.45 по московскому времени, а основной кард начнется в 23.00.

Следить за турниром вы сможете на нашем YouTube-канале «Ушатайка». Основной кард покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — в 23.15 мск.

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.