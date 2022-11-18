«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев — Родригес, полный кард турнира
В главном бое встретится чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев и бразильский тяжеловес Фернандо Родригес. Поединок состоится по правилам кикбоксинга.
Кард турнира
Андеркард
Нуралы Оморжан — Гектор Григорян
Евгений Цыганков — Дмитрий Малышев
Данил Кириков — Данил Шаров
Антон Салчак — Кирилл Воробей
Иван Булдаков — Иван Кибанов
Леонид Чебодаев — Никита Кудряшов
Эльмир Губадов — Артем Винник
Дмитрий Иванов — Сергей Филатов
Рафик-бек Омаров — Максим Сподаренко
Мейнкард
Александр Стецуренко — Адилжан Сандибеков
Денис Бурматов — Александр Гельвих
Ислам Муртазаев — Ахмед Килич
Владимир Минеев — Фернандо Родригес
Все бои, кроме главного, пройдут в формате 3 раунда по 3 минуты. Поединок Минеева и Родригеса — 5 раундов по 3 минуты.
Вечера кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» стартует в 19.45 по московскому времени, а основной кард начнется в 23.00.
Следить за турниром вы сможете на нашем YouTube-канале «Ушатайка». Основной кард покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — в 23.15 мск.
Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.