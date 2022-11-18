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Сегодня, 14:40

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев — Родригес, полный кард турнира

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Владимир Минеев и Фернандо Родригес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
В пятницу, 18 ноября, в Москве состоится «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бое встретится чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев и бразильский тяжеловес Фернандо Родригес. Поединок состоится по правилам кикбоксинга.

Кард турнира

Андеркард

Нуралы Оморжан — Гектор Григорян
Евгений Цыганков — Дмитрий Малышев
Данил Кириков — Данил Шаров
Антон Салчак — Кирилл Воробей
Иван Булдаков — Иван Кибанов
Леонид Чебодаев — Никита Кудряшов
Эльмир Губадов — Артем Винник
Дмитрий Иванов — Сергей Филатов
Рафик-бек Омаров — Максим Сподаренко

Мейнкард

Александр Стецуренко — Адилжан Сандибеков
Денис Бурматов — Александр Гельвих
Ислам Муртазаев — Ахмед Килич
Владимир Минеев — Фернандо Родригес

Все бои, кроме главного, пройдут в формате 3 раунда по 3 минуты. Поединок Минеева и Родригеса — 5 раундов по 3 минуты.

Вечера кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» стартует в 19.45 по московскому времени, а основной кард начнется в 23.00.

Следить за турниром вы сможете на нашем YouTube-канале «Ушатайка». Основной кард покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — в 23.15 мск.

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.

Владимир Минеев&nbsp;&mdash; Фернандо Родригес. Владимир Минеев — Фернандо Родригес: онлайн-трансляция боя
Владимир Минеев
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