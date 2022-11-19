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Сегодня, 03:20

Дрозд — о бое Минеева с Родригесом: «С драматургией, прекрасный поединок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец и комментатор Григорий Дрозд прокомментировал победу россиянина Владимира Минеева над бразильцем Фернандо Родригесом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я думаю, что сегодня можно декларировать, что кикбоксинг профессиональный вернулся на большую арену и на большие экраны. Прекрасный вечер, шикарные поединки. Конечно, поздравляем нашего товарища, соотечественника Владимира Минеева. С драматургией, прекрасный поединок, достойный главного боя вечера«, — приводит РЕН ТВ слова Дрозда.

Поединок прошел по правилам кикбоксинга и завершился в третьем раунде техническим нокаутом.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1047596-drozd-boi-mineeva-vernul-na-ekrany-professionalnyi-kikboksing
Владимир Минеев
Григорий Дрозд
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