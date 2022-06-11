Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал титульный поединок в легком весе между чемпионом Нариманом Аббасовым и Марифом Пираевым.

«Я уже давно говорил, что Мариф не вытянет пятираундовый бой, — сказал Гаджиев журналистам. — Мариф вытянул бы трехраундовый. Сегодня его секунданты сняли его по одной простой причине: если бы впереди был всего один раунд, то он остался бы в бою. Но он бы не выжил ещё три раунда».

Итогом противостояния стала победа Аббасова техническим нокаутом. Секунданты Пираева не выпустили бойца на третий раунд.