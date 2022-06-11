Дана Уайт: «Не было голоднее бойца, чем Чимаев. А теперь он заработал денег, и пыл поутих»

Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN поделился планами на следующий бой Хамзата Чимаева.

— Белял вызывает Хамзата Чимаева и вроде бы Хамзат согласен подраться в октябре в Абу-Даби. Какие у вас планы по Хамзату?

— Пока не знаю, мы работаем над вариантами. Но случай с Хамзатом — это еще одно подтверждение, что... Вот кто был голоднее, чем Хамзат? Он хотел драться каждые выходные, он хотел пояс в 185 фунтах, в 205, в 170, три боя за 10 дней... А теперь, когда ты начал делать деньги, весь этот пыл утихает. Не знаю, посмотрим. Пока у меня ничего нет по Хамзату.

9 апреля Чимаев победил Гилберта Бернса на UFC 273.