Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, продолжит ли выступать в его лиге боец Мариф Пираев, который потерпел поражение от Наримана Аббасова.

«Подерется ли еще в нашей лиге Мариф? Конечно. Мариф — наш мальчик, — сказал Гаджиев журналистам. — Он у нас в 2011 году первый раз подрался. Он часть этого шоу. Мариф скажет, что это не его вес и то, что он будет драться в 77 [кг]. В 77 [кг] он будет интересен, потому что за него сегодня пришло поболеть 50 блогеров, 20 вайнеров, 30 каких-то еще сволочей (улыбается). Это сказано ради юмора. Но люди за него реально топят. Люди, которые рядом со мной сидели, болели за Марифа. Он интересный и прикольный тип».

Аббасов и Пираев возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве. Аббасов одержал победу техническим нокаутом.