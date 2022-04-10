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Секундант Петра Яна: «Петр сегодня был чуть подзажат. Пока пусто на душе»

Секундант Яна объяснил неудачное выступление Петра в бою против Стерлинга на UFC 273
Сергей Федоров
Корреспондент
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Ильяс Хамзин, российский боец, друг и секундант Петра Яна, в разговоре с «СЭ» предположил, почему россиянин отдавал спину Алджамейну Стерлингу во втором и третьем раундах в со-главном поединке турнира UFC 273.

«Я замечу, что Петр сегодня был не такой легкий, как всегда. Чуть подзажат был. Возможно, ждал. Пока пусто на душе, трудно что-то оценивать», — сказал Хамзин «СЭ».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна на&nbsp;турнире UFC 273. «Меня ограбили!» Петр Ян проиграл Стерлингу и очень возмущен судейством
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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