Гаджиев объяснил, почему у Исмаилова есть шансы на победу над Тищенко на голых кулаках

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему у Магомеда Исмаилова есть шансы на победу над Евгением Тищенко на голых кулаках.

«По правилам бокса мы рискуем с большой доли вероятности увидеть одностороннюю схватку. А вот кулачка — совсем другая история. Многие ошибочно считают эти виды спорта идентичными, но это не совсем так. В основе лежат немного разные навыки. Боксерский тоже очень важен, но не является ключевым. Я бы этот поединок посмотрел. Думаю, у Исмаилова есть хорошие шансы. Насколько помню Тищенко по любительской карьере, он был больше технарем, который умело использовал свои габариты, длину рук. В кулачных боях подобная тактика не подойдет — мы увидим рубку. Даже с этой оговоркой, Евгения можно было бы назвать фаворитом, если не забывать, что Магомед умеет удивлять», — приводит слова Гаджиева RT.

Ранее Исмаилов заявил, что готов сразиться с Тищенко на голых кулаках и при правильном предложении даст согласие на этот поединок. На счету 36-летнего Магомеда 22 боя в ММА, 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.