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Сегодня, 10:31

Финкельштейн высказался о возможном поединке между Тищенко и Исмаиловым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о возможном поединке между Евгением Тищенко и Магомедом Исмаиловым.

«Магомед никогда не выступал на моих турнирах, поэтому мне сложно оценивать уровень его боксерского мастерства. Думаю, мы увидим что-то типа боя Флойда Мейвезера и Конора Макгорегора. Исмаилов способен подготовиться и простоять. Все-таки он — профессионал высокого уровня. К тому же у Лысого Хищника за плечами огромное количество встреч, в том числе и по боксу. Но мне кажется, шансов у него немного. Если бы мне предстояло сделать ставку, то я однозначно выбрал бы Тищенко. У него шансов намного больше. И здесь дело даже не в том, что Евгений был олимпийским чемпионом. Все-таки любительский и профессиональный уровни разделяет целая пропасть. Но он еще и бился за пояс чемпиона мира. Тут Исмаилов столкнется с мастером высочайшего класса», — приводит слова Финкельштейна RT.

Ранее Исмаилов заявил, что готов сразиться с Тищенко на голых кулаках и при правильном предложении даст согласие на этот поединок. На счету 36-летнего Магомеда 22 боя в ММА, 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1150858-finkelshtein-tischenko-ismailov
Вадим Финкельштейн
Евгений Тищенко
Магомед Исмаилов
UFC
ММА
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