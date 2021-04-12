Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда примерно состоится перенесенный бой между Нурулло Алиевым и Кириллом Крюковым.

«Я бы хотел, чтобы этот бой состоялся как можно раньше, но сейчас месяц Рамадан начинается, поэтому этот бой состоится не раньше, чем через 2-3 месяца», — рассказал Гаджиев «СЭ».

Бой должен был состояться 11 апреля в Москве на AMC Fight Nights 100, однако в связи с тем, что ивент прошел без зрителей, было принято решение о его переносе на неопределенный срок.

(Ислам Бабаджанов)