Холланд заявил, что будет работать над своей борьбой с Кормье в АКА

Американский средневес UFC Кевин Холланд по прозвищу «Болтун» рассчитывает поработать над своей борьбой вместе с Даниэлем Кормье в зале American Kickboxing Academy в Калифорнии.

«Не могу сказать, что собираюсь многое поменять. Посмотрим, честно говоря, не знаю. Проведу какое-то время с Даниэлем Кормье, очевидно, работая над борьбой. Потренирую борьбу, научусь защищаться от тейкдаунов. Остальное остается прежним».

«Я не собираюсь становиться другим бойцом и превращаться в борца лишь потому, что эти парни хотят бороться. Мне нравится биться в стойке, и я люблю рубиться. Мне просто нужно оставаться на ногах и добывать больше нокаутов, так я рано или поздно вернусь на победную тропу», — сказал Холланд в интервью Меган Оливи.

Последний бой Холланд провел в минувшую субботу в Вегасе на UFC on ABC 2, в главном событии которого он уступил итальянцу Марвину Веттори решением судей. До этого в ночь на 21 марта в Вегасе он проиграл Дереку Брансону — так же решением судей. В обоих поединках Холланда подвела борьба.