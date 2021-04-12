Камил Гаджиев рассказал о главной причине переноса турнира AMC Fight Nights 100

Президент лиги AMC Fight Night Камил Гаджиев раскрыл причину экстренного переноса сотого юбилейного турнира из «ВТБ-арены» в закрытое клубное помещение, где событие прошло без зрителей.

«ГУВД не согласовало нам план безопасности — документ, необходимый для того, чтобы турнир состоялся. Это делается за 10 дней боя. Мы этого не сделали, и сроки наши прогорели — по нашей вине, халатности. Тому есть объективная причина — это перенос турнира из «Лужников» в «ВТБ». Нам на встречу не пошли», — рассказал Гаджиев «СЭ» после турнира.

«Кто-то ссылается на то, что это [из-за возможной потасовки] болельщиков Алиева и Крюкова, а кто-то говорит, что якобы готовились акции со стороны болельщиков Армении и Азербайджана. Я и то, и другое считаю инсинуациями некомпетентных людей. Ничего бы не произошло — мы все это знаем. Люди бы просто пошумели, поорали, поболели и ушли», — подытожил он.

В главном событии AMC Fight Night 100 Дмитрий Бикрев победил техническим нокаутом в третьем раунде Гойти Дазаева.

(Ислам Бабаджанов)