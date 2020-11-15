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Гаджиев — о конфликте Яндиева с Харитоновым: «На его будущее в ММА это никак не влияет»

14:40
Камил Гаджиев. Фото "СЭ"
Камил Гаджиев. Фото "СЭ"
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Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем Адама Яндиева в ММА после нападения на Сергея Харитонова.

— Сложившаяся ситуация на его будущее никак не влияет. Адам Яндиев некоторое время назад должен был принять решение, выступает он дальше или нет. Мне казалось, он свое будущее с ММА не связывает. Он за последние несколько лет выступил один или два раза. Сейчас Адам. в меньшей степени боец ММА, чем общественно-политический деятель. (Илья Андреев)

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