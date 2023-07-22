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Сегодня, 00:53

Гаджидаудов стал новым чемпионом ACA в полусреднем весе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Устармагомед Гаджидаудов одержал победу на турнире ACA 160. Единогласным решением (49-46, 48-47, 49-46, 49-46, 49-46) он победил Виталия Слипенко и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Этот бой стал главным событием турнира, прошедшего в Москве на «ЦСКА-Арене».

32-летний Гаджидаудов одержал 17-ю победу в своей карьере. Также на его счету 6 поражений.

28-летний Слипенко проиграл пятый раз за карьеру. Также на его счету 16 победных боев.

ММА
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