Гаджидаудов стал новым чемпионом ACA в полусреднем весе

Российский боец Устармагомед Гаджидаудов одержал победу на турнире ACA 160. Единогласным решением (49-46, 48-47, 49-46, 49-46, 49-46) он победил Виталия Слипенко и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Этот бой стал главным событием турнира, прошедшего в Москве на «ЦСКА-Арене».

32-летний Гаджидаудов одержал 17-ю победу в своей карьере. Также на его счету 6 поражений.

28-летний Слипенко проиграл пятый раз за карьеру. Также на его счету 16 победных боев.