Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 22:17

Бывший боец UFC Мокаев подписал контракт с Brave CF

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев подписал контракт с промоушеном Brave CF.

«Мы хотели бы поприветствовать возвращение Мухаммеда Мокаева, непобежденной суперзвезды, легенды-любителя, обладателя двух титулов чемпиона мира IMMAF, и человека, который доказал, что является лучшим в наилегчайшем весе в мире, без поражений в своем любительском или профессиональном послужном списке. Это очень волнующее время для Brave CF», — приводит ответ пресс-служба промоушена MMA Fighting.

В июле стало известно, что боец больше не будет выступать в UFC. 22 августа Мокаев попал в аварию недалеко от Дагестана.

Мухаммад Мокаев
ММА
3
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гулян: «Вартанян навязал свою работу, как обычно. Но нельзя сказать, что Грозин посыпался»
Новости
RSS RSS
Все новости