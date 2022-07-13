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Сегодня, 10:59

Гаджи Автомат рассказал о плане на бой с бразильцем Родригесом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов рассказал о своем плане на поединок с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Для меня каждый бой — это проверка себя лично. Я выхожу, чтобы нокаутировать соперника, устроить драку. Поэтому болельщики меня и любят. Не люблю аккуратничать, люблю просто устраивать драку.
Я хочу в этой жизни не проиграть ни на ринге, ни в октагоне. Против любого соперника я уверен в своих силах на 100 процентов. Моя задача — выйти и нокаутировать. Поэтому начало раунда — это мои взрывные атаки, которые Родригесу предстоит остановить, а там решим, кто сильнее бьет, и кому важнее эта победа», — приводит РЕН ТВ слова Гаджи Автомата.

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/999771-ustroit-draku-gadzhi-avtomat-rasskazal-o-planakh-na-boi-s-rodrigesom
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