Гаджи Автомат рассказал о плане на бой с бразильцем Родригесом

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов рассказал о своем плане на поединок с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Для меня каждый бой — это проверка себя лично. Я выхожу, чтобы нокаутировать соперника, устроить драку. Поэтому болельщики меня и любят. Не люблю аккуратничать, люблю просто устраивать драку.

Я хочу в этой жизни не проиграть ни на ринге, ни в октагоне. Против любого соперника я уверен в своих силах на 100 процентов. Моя задача — выйти и нокаутировать. Поэтому начало раунда — это мои взрывные атаки, которые Родригесу предстоит остановить, а там решим, кто сильнее бьет, и кому важнее эта победа», — приводит РЕН ТВ слова Гаджи Автомата.

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.