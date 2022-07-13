Нейт Диас рассказал, как помочился на штаб-квартиру UFC

37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) заявил, что глава UFC Дана Уайт сбежал со встречи, на которой они должны были обсуждать последний бой Диаса в UFC. Об этом Диас сказал в интервью The MMA Hour.

— Что при встрече говорит тебе Дана Уайт, когда ты просишь его освободить себя от контракта?

— На последней встрече он сказал: «Окей, давай все обсудим. Я сейчас вернусь, отойду на 5 минут». Он и Хантер просто сбежали из здания. Тогда я вышел на улицу, и со стороны заднего двора помочился на штаб-квартиру UFC. Я хотел украсть у них из офиса какую-нибудь хрень, но там не было ничего крутого. Поэтому я просто помочился на заднем дворе.

В начале мая в Сети появилась фотография, на которой Диас писает около штаб-квартиры UFC.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).