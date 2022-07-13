Нейт Диас: «Я просил UFC дать мне Тони Фергюсона»

Ветеран UFC Нейт Диас (20-13) признался, что в течение длительного времени просил руководство UFC дать ему бой, но ему предложили подраться только против Хамзата Чимаева (11-0).

«Я всегда просил UFC назначить мне бой, но они никого не предлагали, — отметил Диас в интервью The MMA Hour. — Я просил дать мне Висенте Люке, Тони Фергюсона. Я назвал им 4-5 бойцов, с кем я бы хотел провести бой. Потом они вышли на меня и предложили бой с Хамзатом Чимаевым, и я подумал: «Что это, б****, за херня?»

Потом я обмозговал и сказал: «А почему бы мне с ним не подраться?» Я просто хотел покончить со всем этим. Я попросил о бое с Хамзатом, и они стали лепить отговорки. Просто знайте, что я готов был подраться в декабре, январе и марте.

Когда я прошу боя, они предлагают мне больше денег. Все больше и больше. Но сейчас я не нуждаюсь в деньгах. Я просто хочу уйти. Все, кого они мне предлагают, — это использованные и униженные бойцы. В легком и полусреднем весе нет никого достойного".

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).