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Сегодня, 15:46

Дрозд рассказал, за счет чего Шлеменко может победить Эномото

Виталий Косик
Корреспондент
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Боксер и комментатор Григорий Дрозд высказался о шансах на победу Александра Шлеменко и швейцарца Ясубея Эномото в кикбоксерском поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У них будет реванш. И соперник такой, как настоящий самурай, идет вперед и ведет стиль очень агрессивный. Александр любит ударную технику, боксировать в стойке, иногда ему не хватает скорости, но в целом, конечно, огромный опыт проведения поединков. Он всегда выходит побеждать. Умеет терпеть боль, умеет преодолевать тяжелые моменты, терпеть удушающие или когда ему ломают руку, ногу. У него болевой порог очень высокий. И вот с таким настроем он всегда выходит, и по сути идет к победе. Шатается на ногах, стоит неустойчиво, но все равно идет вперед. Физически, духовно очень сильный. С таким бойцом сложно драться», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Бой пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Противостояние двух спортсменов зрители телеканала увидят в прямом эфире 21 апреля.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1094196-drozd-obiasnil-za-schet-chego-shlemenko-mozhet-pobedit-samuraia-enomoto
ММА
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