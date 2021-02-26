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Фрэнк Мир проведет бой с Антонио Тарвером 17 апреля

17:26

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнк Мир анонсировал поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе Антонио Тарвером.

«Я — боец, и был им всю свою жизнь. Я принимаю вызовы, чтобы расти и становиться лучше. Всегда хотел попробовать себя на боксерском ринге, поэтому согласился, как только появилась возможность. Увидимся 17 апреля, Антонио Тарвер», — написал у себя в Twitter Мир.

На счету 41-летнего Мира 18 побед при 12 поражениях в ММА. У 52-летнего Тарвера 31 победа, 6 поражений и 1 ничья.

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