Фрэнк Мир проведет бой с Антонио Тарвером 17 апреля

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнк Мир анонсировал поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе Антонио Тарвером.

«Я — боец, и был им всю свою жизнь. Я принимаю вызовы, чтобы расти и становиться лучше. Всегда хотел попробовать себя на боксерском ринге, поэтому согласился, как только появилась возможность. Увидимся 17 апреля, Антонио Тарвер», — написал у себя в Twitter Мир.

I am a competitor. I have been all my life.

I take on challenges to grow and better myself as a person.

I have always wanted to test myself in the boxing ring so when this opportunity arose I jumped on it.

See you April 17th @AntonioTarver #MirTarver — Frank Mir (@thefrankmir) February 25, 2021

На счету 41-летнего Мира 18 побед при 12 поражениях в ММА. У 52-летнего Тарвера 31 победа, 6 поражений и 1 ничья.