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Тони Фергюсон посмеялся над фото заболевшего Хабиба

17:12
Тони Фергюсон. Фото AFP
Тони Фергюсон. Фото AFP
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Боец ММА Тони Фергюсон посмеялся над фотографией чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в период, когда россиянин болел свинкой.

«Когда наконец закончил карьеру и можешь есть столько тирамису, сколько захочешь», — написал Фергюсон, опубликовав фото Хабиба в сторис Instagram.

Сторис Тони Фергюсона.
Сторис Тони Фергюсона.

На счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и 5 поражений в ММА, у 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Поединок Фергюсона и Нурмагомедова так и не состоялся, несмотря на то, что в UFC пытались организовать его пять раз.

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