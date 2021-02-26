Тони Фергюсон посмеялся над фото заболевшего Хабиба
17:12
Боец ММА Тони Фергюсон посмеялся над фотографией чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в период, когда россиянин болел свинкой.
«Когда наконец закончил карьеру и можешь есть столько тирамису, сколько захочешь», — написал Фергюсон, опубликовав фото Хабиба в сторис Instagram.
Сторис Тони Фергюсона.
На счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и 5 поражений в ММА, у 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Поединок Фергюсона и Нурмагомедова так и не состоялся, несмотря на то, что в UFC пытались организовать его пять раз.
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