Тони Фергюсон посмеялся над фото заболевшего Хабиба

Боец ММА Тони Фергюсон посмеялся над фотографией чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в период, когда россиянин болел свинкой.

«Когда наконец закончил карьеру и можешь есть столько тирамису, сколько захочешь», — написал Фергюсон, опубликовав фото Хабиба в сторис Instagram.

Сторис Тони Фергюсона.

На счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и 5 поражений в ММА, у 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Поединок Фергюсона и Нурмагомедова так и не состоялся, несмотря на то, что в UFC пытались организовать его пять раз.