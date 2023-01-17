Франсис Нганну: «UFC предлагали мне около 8 миллионов долларов за бой с Джонсом»

Франсис Нганну рассказал, что UFC предлагали ему 8 миллионов долларов за бой с Джонсом

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну рассказал на шоу The MMA Hour, какой гонорар ему предлагал организация за бой с Джоном Джонсом.

— Вы, правда, верите, что те деньги, которые они вам предлагали, сделали бы вас самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC?

— Я не знаю. Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно знать, сколько зарабатывают другие тяжеловесы.

— Я слышал, что Брок заработал около $ 8 млн за UFC 200. Вам предлагали больше или меньше этого?

— За бой с Джонсом что-то около того.

Нганну провел последний бой в январе 2022-го, победив единогласным решением Сирила Гана на UFC 270. 15 января президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен не смог договориться с Нганну о новом контракте, и боец уволен.