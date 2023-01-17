Магомед Магомедов: «У Забита есть незавершенное дело»

31-летний российский боец Bellator Магомед Магомедов (19-3) заявил, что бывший боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) продолжает тренироваться, но не решил возобновить карьеру. Об этом Магомедов сказал в интервью «СЭ».

— Сможешь вспомнить какого-нибудь бойца, который вообще практически не тренировался, но выходил и давал результат.

— Я думаю, если сейчас Забит выйдет, то на любого нападет. Сейчас когда в зал приходит, борется, что-то делает... любому жару даст, хотя он так особо акцент не делает. Приходит для себя... настроение портит (смеется).

— Он часто сейчас тренируется?

— Да, тренируется. Стабильно ходит в зал. Все равно тяжело из себя [спорт] вытащить. Сколько лет он отдал спорту? Все равно тело требует. Нагрузки требует организм.

— Спарринги он проводит или ему не надо сейчас?

— Спарринги не проводит. Борется, физическую форму поддерживает.

— В декабре пошли заголовки: «Забит намекнул на возвращение в октагон». Это после его поста про контракт. Он намекнул или там никакого намека на самом деле не было, и никакой речи о возвращении в октагон не идет?

— Забит если возвращаться будет, он прямо скажет. Из далека не заходит. Если возвращаться будет, то как есть скажет. Хотелось бы, конечно [чтобы вернулся], у него незавершенное дело есть. Мы в команде думали, что он этот пояс заберет, потому что он был в одном шаге. Я думаю, для него Волкановски — самый удобный соперник из всех в плане стиля, потому что Забит, когда по любителям дрались, он всегда с несколькими соперниками очень хорошо дрался. Когда в зале я с ним работаю, он очень чувствителен. С низкорослыми он привык [драться]. Лет 10 с такими по любителям [дрался]. Он высокий был, и с низкими хорошими боксерами, международниками, очень хорошо отработал за счет своих конечностей.

Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.