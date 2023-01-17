Нганну рассказал о пунктах контракта, в которых он не сошелся с UFC

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну рассказал на шоу The MMA Hour о пунктах контракта, в которых он не сошелся с боссами промоушена, и, как следствие, вынужден был покинуть организацию.

— На сколько боев они предлагали контракт?

— Я просил контракт на 3 боя без продления. Они сказали, что сделают такой контракт исключительно ради меня

— Какие три боя были у вас на уме?

— Джон Джонс, Стипе, и, я надеялся, что еще один бой с Джоном Джонсом. Я хотел подраться с Джонсом два раза (смеется)

— Вы можете объяснить, в каких конкретно пунктах вы не сошлись с UFC? Что они не хотели вам давать?

— Много пунктов. Я не ожидал получить по всем из них согласие, хотя бы по 1-2. Я просил пункт по спонсорам, потому что мы лишены возможности рекламировать своих спонсоров. Я просил медицинскую страховку. Я просил, чтобы интересы бойцов кто-то представлял на собрании директоров UFC. Я хотел, чтобы они приняли эти пункты на рассмотрение.

— Они рассмотрели хоть один из них?

— О, нет. Нет-нет. Они так бизнес не делают. Сказали, что я и сам могу оплатить мою медицинскую страховку. Да, я могу, для меня это не проблема. Но как насчет тех ребят, которые на самых низах, дерутся за 10 тысяч + 10 тысяч? Они не могут позволить себе страховку.

— Погодите, то есть вы просили все эти вещи не только для себя, но и для всех?

— Да. Я просил для всех. Знал, что этому не бывать, но я просил. Когда мне позвонил Мик, после того как мы не смогли договориться с Хантером, я сказал ему: «Вы, ребята, могли бы дать мне что-то, что дороже денег. Потому что не все в них упирается. Вы могли бы дать мне ивент в Африке, для меня это несет большую ценность, большую, чем деньги». Они могли бы дать мне что-то такое, но они не дали. Я в моменте почувствовал, что они просто швырнули мне деньги в лицо: «Вот тебе деньги, только заткнись».

Нганну провел последний бой в январе 2022-го, победив единогласным решением Сирила Гана на UFC 270. 15 января президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен не смог договориться с Нганну о новом контракте, и боец уволен.