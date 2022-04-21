Франсис Нганну написал трогательное сообщение из-за смерти родного дяди

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что на днях скончался его родной дядя, который с детства заботился о нем.

«Покойся с миром, дядя Лоран, — написал камерунец в соцсетях. — Вчера я потерял дорогого мне человека, образца для подражания. Дядя Лоран всегда обеспечивал меня книгами и ручками, в то время как моему родному отцу было на это все равно. Каждый раз, возвращаясь из школы домой в 5 часов дня, я понимал, что могу остановиться у дяди и попросить немного хлеба. Даже когда он был не в настроении, он всегда давал мне бутерброд с арахисовым маслом. Он всегда заботился обо мне и моей семье, несмотря на то что у него было много жен и дюжина детей. Я изо всех сил пытался показать, как я люблю и ценю его. Но почему-то мне каждый раз казалось, что я могу сделать для него больше».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния. Сейчас камерунец восстанавливается после операции на колене.