Соперник Омаргаджиева обвинил его в актерской игре

29-летний бразилец Кайо Борральо (11-1) считает, что россиянин Гаджи Омаргаджиев (11-1) симулировал травму, когда пропустил запрещенный удар коленом на UFC on ESPN 34.

«Я подумал, что он встает, потому что его правая рука оторвалась от пола, а левую я не видел, — сказал Борральо в интервью The MMA Hour. — Рефери понял, что я не хотел наносить запрещенный удар. Врачи разрешили Омаргаджиеву продолжить поединок, но он этого не захотел. Меня могли дисквалифицировать, но как-то уж слишком много бойцов одерживают победы за счет актерского мастерства. Этот россиянин не почувствовал мой удар коленом, но продолжал поглядывать на рефери. Он сам положил руки на голову, когда увидел повтор. Думаю, что судья поэтому и поступил так, как поступил».

Омаргаджиев проиграл Борральо техническим решением судей. В третьем раунде бразилец нанес запрещенный удар коленом, когда россиянин имел три точки опоры. Омаргаджиев не смог продолжить поединок, и судьи отдали победу Борральо. Поединок прошел 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада.