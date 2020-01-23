Фергюсон выложил фотографию с тирамису. И снова назвал Хабиба Хабибером

Американский боец MMA Тони Фергюсон обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову, который станет его следующим соперником. Этот поединок станет главным событие вечера UFC 249 в Нью-Йорке.

UFC в пятый раз пытается провести бой Нурмагомедов — Фергюсон, четырежды их поединки срывались из-за проблем со здоровьем одного из соперников.

Фергюсон опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он позирует с десертом тирамису, и назвал Хабиба Хабибером.

— Тирамису во вторник по-прежнему актуально? Держи это сладкое дерьмо, Хабибер Нурмагомедов, — написал Фергюсон.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.

35-летний Тони «Эль Кукуй» Фергюсон провел в ММА 28 боев, одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. Его последний до UFC 249 поединок — с американцем Дональдом Серроне на UFC 238 в июне 2019 года, который он закончил техническим нокаутом во втором раунде.