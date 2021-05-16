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Дариуш заявил, что сломал ногу Фергюсону: «Он — зомби»

07:40
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В рамках со-главного поединка UFC 262 Тони Фергюсон проиграл Бенилу Дариушу. Схватка легковесов завершилась победой Дариуша единогласным решением судей.

«Когда делал Тони болевой на ногу, отчетливо почувствовал, что сустав хрустнул. Уверен, что сломал ему ногу. Тони — зомби!», — цитирует Дариуша MMA Fighting.

Экс-временный чемпион промоушена проиграл третий бой кряду. Бенил же продлил свою победную серию до семи поединков.

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