Фергюсон назвал Макгрегора трусом: «Ты всегда будешь копией»

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон обвинил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в трусости и нежелании проводить поединки с лидерами рейтинга легкого дивизиона.

— Тебе недостает яиц для борьбы с сильными соперниками, — написал Фергюсон в Twitter. — Конор Макгрегор, ты — конченная баба. Только чемпионское дерьмо. Ты всегда будешь копией, трус. До скорой встречи, лепрекон.

Ранее американский боец раскритиковал соотечественника Дастина Порье за решение провести бой с ирландцем Конором Макгрегором. Руководство UFC предложило провести бой под эгидой организации, Порье и Макгрегор согласились.

Всего за карьеру ирландец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Что касается Фергюсона, то 36-летний американец выиграл 25 боев и проиграл четыре раза.