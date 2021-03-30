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Долидзе проведет бой против Ди Кирико на турнире UFC в июне

09:05

Поединок в среднем весе между Алессио Ди Кирико (13-5 ММА, 4-5 UFC) и Романом Долидзе (8-1 ММА, 2-1 UFC) запланирован на начало июня, сообщает портал BJPENN.com. Бойцы должны сразиться на турнире UFC Fight Night, который состоится в ночь на 6 июня.

Роман Долидзе дебютировал в UFC в полутяжелой весовой категории, нокаутировав в первом раунде россиянина Хадиса Ибрагимова. После очередной успешной победы в полутяжелом весе над Джоном Алланом грузинский боец решил спуститься в средний дивизион. В новой для себя весовой категории он уступил Тревину Джайлсу решением судей. Поражение стало первым в карьере Долидзе.

Ди Кирико в январе на турнире UFC в Абу-Даби нокаутировал Хоакина Бакли в начале первого раунда мощным киком в голову. До этого итальянец вел серию из 3-х поражений и находился на грани увольнения.

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