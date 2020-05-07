В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 249.

Первое крупное спортивное событие эпохи коронавируса возглавит поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Этот бой заменил в программе UFC 249 титульный поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова. Их встреча сорвалась в пятый раз — после начала пандемии до отмены турнира 18 апреля.

Основной кард UFC 249 стартует в 5.00 10 мая (время московское). В нем значится пять боев. Прямая трансляция главных поединков вечера UFC будет доступна на телеканале РЕН по этой ссылке.

UFC 249: бой Фергюсон — Гэтжи, все поединки и трансляция турнира