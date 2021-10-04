Федор Емельяненко заявил, что его бой с братом Александром невозможен

Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» прокомментировал слова родного брата Александра Емельяненко, который на подкасте Hustle MMA заявил, что готов провести с ним бой.

— Насчет Александра и его нашумевшего заявления, что он готов провести с вами бой. О чем подумали, когда увидели новость с его словами?

— (пауза) Заблудился Александр... Заблудился. Мне очень жаль, что так происходит с Александром, но, знаете... Видно, хоть человек и говорит: «Веруйте в Бога», — но сам живет совсем без Бога.

— Для вас стало неожиданностью его заявление?

— Учитывая его слова и поступки в последнее время — нет.

— А вы были бы готовы провести бой с Александром?

— Знаете, нашего боя никогда не было бы. Его не могло быть в принципе и не будет никогда. Думаю, глупо развивать эту тему.

23 октября 45-летний Федор Емельяненко проведет бой с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.