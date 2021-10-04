Федор Емельяненко рассказал, когда и почему в его отношениях с братом наступил разлад
Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, когда и из-за чего испортились его отношения с родным братом Александром Емельяненко.
— Когда в ваших отношениях наступил разлад? Хотя Александр говорит, что отношения у вас всегда были не особо крепкими.
— Очень жаль, что Александр так говорит. Разлад произошел очень давно. Единственный, кто мог Александру сказать в глаза противоположную точку зрения, — это был я. Такая своего рода совесть у него была. Он накосячит — я ему: «Саш, ну как же так?», — и начитываю ему. Я, еще Денис — мы были единственными, кто мог ему что-то сказать в глаза. Совесть не позволяла ему открыть рот в нашу сторону. Он сидел и слушал с понурым видом. Видно, ему это надоело, и он разорвал отношения.
— Как это произошло?
— Он наговорил и наделал всякой дряни, всякой гадости, и все.
— Это было еще когда вы оба были в Red Devil, или уже после?
— Он уже уехал в Питер, стал там тренироваться. Где-то в это время (братья Емельяненко перестали быть в одной команде после 2006 года. — Прим. «СЭ»).
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