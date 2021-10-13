Федор Емельяненко: «В молодые годы я мог весь зал перепрыгать фляком»

Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко вспомнил, как в молодые годы ему удавался акробатический прыжок фляк.

«Вот наши гимнасты делают фляк, мне очень нравилось, — сказал Емельяненко в документальном фильме Okko TV. — Знаете же, что такое фляк? Прыжок назад, руки-ноги, руки-ноги. И вот я мог весь зал — раз, два, три, четыре, пять, шесть — вот весь зал перпрыгать. Сегодня ребятам сказал — Кирилл вон [Сидельников] засомневался (смеется).

Я в юные годы вставал в 06.00 утра, быстро чистил зубы и бежал вот сюда, к стадиону возле школы. И по этому стадиону бегал 3 километра до тренировки и только потом шел на саму тренировку. Что бы я сейчас сказал себе 13-летнему? Что ты на правильном пути. Я жил залом, да и сейчас живу".

23 октября Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном на Bellator 269 в Москве.