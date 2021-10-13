Украину могут лишить чемпионата Европы по ММА в случае, если российских спортсменов не допустят к участию

В Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA) сообщили, что Украину могут лишить чемпионата Европы в случае недопуска российских спортсменов до соревнований.

«Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств предана ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации. Ассоциация верит в объединительную силу спорта, которая сплачивает людей на мирных спортивных соревнованиях, а не воздвигает между ними стены. Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года на Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации Владимиром Теслей по поводу дискриминации российских атлетов на турнире и которые были неверно истолкованы прессой. Данное толкование привело к тому, что атлеты из России ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам.



В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям. GAMMA и местные организаторы продолжают упорно трудиться для того, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, достойном атлетов, которые приедут со всего континента. Чемпионат Европы 2021 года на Украине будет открыт для всех европейских стран — членов GAMMA», — приводит ТАСС текст заявления GAMMA.

11 октября президент Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не будут допущены до чемпионата Европы, который пройдет в Киеве с 5 по 9 ноября.