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Федор Емельяненко: «Турнир Bellator может пройти в Москве летом»

12:38
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Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко сообщил на пресс-конференции, что предсоящим летом в Москве может пройти турнир Bellator.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер не раз говорил, что бой с участием Емельяненко может возглавить московское шоу лиги.

— Когда мой ближайший бой? Пока на паузе. [Проведение турнира] В Москве рассматривается. Или этим летом, или чуть попозже. Совсем недавно разговаривали со Скоттом [Кокером: президентом Bellator]. В планах такое есть, да, — сказал 44-летний Емельяненко. (Илья Андреев)

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