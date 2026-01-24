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24 января, 01:21

Мусалов: «Провел бы со Шлеменко два боя — на кулаках и по правилам ММА»

Отдел единоборств «СЭ»

Российский кулачный боец Хайбула Мусалов рассказал «СЭ», что готов провести кулачный поединок с Александром Шлеменко в лиге IBA Bare Knuckle, а затем и бой по правилам ММА с ним же.

— Видели, что ты сделал операцию. Как проходит восстановление и когда ждать твоего возвращения?

— Спасибо, все хорошо. Операция прошла успешно, дышать буду теперь ещё лучше, а значит вернусь ещё сильнее. Травма руки тоже заживает, обошлось без переломов. Ждите меня в апреле-мае, я жду контракт на титульный бой от IBA Bare Knuckle. Это моя цель. Особенно если турнир IBA пройдет в Азербайджане, где у меня есть друзья, болельщики, я представлял эту страну на мировом уровне. Это будет грандиозное событие.

— Что сейчас для тебя более приоритетно — супербой с Бибертом Туменовым или титульный бой в IBA Bare Knuckle?

— Не думал об этом, но все-таки пояс всегда хочется как можно быстрее завоевать. Я P4P номер один в мире кулачки, так что мне нужен пояс. Пора закрыть этот пробел. Лучший должен быть с поясом. Обе возможности мотивируют меня и я хочу, чтобы оба боя состоялись.

— Ты будешь гостем на турнире АСА 200? Хотел бы провести фейс-ту-фейс с Бибертом Туменовым?

— Я бы хотел посетить этот турнир, конечно. Огромное событие для российского спорта. Посмотрим, возможно, вы увидите меня в Москве. Что касается фейс-ту-фейс с Бибертом, то не будем заглядывать за спину Грозину. Посмотрим, как пройдет бой, и какой будет речь победителя после боя.

— Видел ли ты новость, что IBA Bare Knuckle может подписать Александра Шлеменко? Тебе был бы интересен такой поединок?

— Я не буду вызывать на бой легенду, которая старше меня и заслуженный ветеран. Но, конечно, если мне предложат такую возможность, то я бы с радостью согласился. И предложил бы подписать контракт сразу на два боя, чтобы реванш прошел по правилам ММА. Так бы мы были в равных условиях с Александром. И думаю, что вся страна ждала бы эти два поединка.

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Александр Шлеменко
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