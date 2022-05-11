Федор Емельяненко: «В судействе творится безобразие. Судей унижают, на них давят конкретно»

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что на ММА-судей в России оказывают давления с попустительства президента Союза ММА России Радмира Габдуллина.

— Почему вы тогда, в 2018 году, решили поддержать его кандидатуру, учитывая то, что он тогда еще был достаточно неопытным руководителем? (Габдуллин стал новым президентом Союза ММА России, в то время как за Федором остались должности почетного президента и председателя наблюдательного совета)

— Он был достаточно неопытным, но показал себя правильным, адекватным и, вроде как, стержневым парнем. Долгое время возглавлял судейскую коллегию и был человеком принципиальным и несгибаемым. Но сейчас, даже в судейской деятельности, творятся просто безобразные вещи. И все это поддерживается как-раз Радмиром. Те вещи, с которыми он боролся, он сейчас сам...

— А сможете привести какой-нибудь пример?

— Например, как к нашим судьям относятся на профессиональных турнирах. Сейчас никак не решается этот вопрос. И на региональных турнирах — все как-то по звонку, по непонятным вот этим вещам. Люди судей оскорбляют, унижают.

— То есть на судей давят?

— На судей давят конкретно. Раньше он [Габдуллин] отстаивал права судей. Если тогда судьи действительно работали непредвзято, то на данный момент ситуация полностью поменялась.