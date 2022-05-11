«Я не зарабатывал на ребятах абсолютно». Федор Емельяненко ответил на обвинения

Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» прокомментировал публикации, согласно которым он обязывал спортсменов выступать на соревнованиях Союза ММА России исключительно в экипировке, изготовленной компанией его жены Оксаны — «ММА Юниформ».

Емельяненко был президентом Союза ММА России с 2012 по 2018 год. Публикация о компании его супруги появилась в «Советском спорте» осенью 2018-го.

— Это история еще из 2018 года, но ее по-прежнему вспоминают. Процитирую статью: «С 2017 года все бойцы, участвующие в российских соревнованиях, обязаны выходить на бои в экипировке единственного сертифицированного производителя. Это ООО «ММА Юниформ». Единоличный владелец компании — Оксана Емельяненко, жена Федора». Можете прокомментировать?

— Да, конечно, могу. Изначально «ММА Юниформ» была создана для того, чтобы зарегистрировать на нее мой бренд The Last Emperor. Вадим Финкельштейн согласился его передать. Позже появилась моя команда [Fedor Team] - я стал ее одевать. Завел в компанию «ММА Юниформ» порядка 5 миллионов рублей. Сшили костюмы, ребятам выдавали одежду абсолютно бесплатно. И стали параллельно развивать этот бренд.

В Союзе ММА ребята выходили на соревнования кто в чем — UFC, Bellator, M-1. На конференции или президиуме — не помню точно — приняли решение, что все нужно приводить в порядок — чтобы бойцы выходили в одной утвержденной экипировке. Тогда у Вадима Финкельштейна была «ММА Империя». Но было много жалоб. Поэтому я в качестве альтернативы предложил свою компанию. Как раз Оксана занималась, ей это нравилось. Но к тому времени она уже отошла от руководства компанией, поскольку была в положении. Управлением стал заниматься Владимир Дудниченко. Он закрывал все хвосты: возил экипировку — в одном месте пошить, в другом раскроить, в третьем наклеить какие-то вещи опознавательные. Мы разрабатывали все сами.

В это время Союз ММА был абсолютно открыт для предложений других компаний. Информация о том, что он был закрыт, не соответствует действительности. Потому что компания Вадима Финкельштейна продолжала работать с Союзом. Просто он не пошел по этому направлению, а стал печатать мои какие-то лейблы и так далее. Он пошел по другому пути. Но были перчатки «ММА Империи», были перчатки Fairtex и других компаний, но они выпускали перчатки, не захотели делать другую экипировку — штаны, рашгарды и все остальное. Поэтому Володя этим занимался.

Знаю, откуда была та статья. Она имеет своего рода заказной характер. И когда пошли эти неприятные разговоры, я принял решение закрыть компанию. Я не зарабатывал на ребятах абсолютно. Оплачивалась работа генерального директора Владимира Дудниченко, юристов, еще кого-то. Но на спортсменах Союза ММА я не зарабатывал вообще. С этой компании ни копейки не получил. Вложил туда 5 миллионов рублей, забрал миллион четыреста. Понимаете, да?

Старался сделать что-то доброе, полезное для спортсменов, ведь сам прошел их путь, знаю, что такое нужда. Допустим, в федерации самбо или дзюдо ты, хочешь или нет, обязан выйти в красной самбовке или синей, белом кимоно или синем. И никого не интересуют твои финансовые затраты. Мы старались на ребятах абсолютно никак не зарабатывать. И даже после того, как я закрыл компанию, ко мне неоднократно обращались — чтобы передал права, дал возможность развивать, двигать эту экипировку. Но я отказался, потому что неприятно все-таки — вроде делаешь доброе дело, а на твою семью начинает литься грязь заказная.

Причем ребята до сих пор носят экипировку из первого, второго, третьего пошивов. Когда моя фирма участвовала в изготовлении экипировки, жалоб не было абсолютно никаких. А сейчас их очень много.