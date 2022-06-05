Федор Емельяненко: «Мне не интересен бой с Джуниором Дос Сантосом»

45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) рассказал, что ему не поступало предложение подраться с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джуниором Дос Сантосом (21-10).

«На меня никто из команды Хабиба не выходил, на мою команду тоже, — отметил Емельяненко в интервью Okko. — Со Скоттом Кокером планировалась встреча, но, как я понял, Скотту да и мне не интересен этот бой с Джуниором Дос Сантосом. Прежде всего из-за его поражения».

Ранее Хабиб Нурмагомедов (29-0) утверждал, что хотел бы организовать бой Емельяненко с Дос Сантосом.

Дос Сантос в последнем поединке против Йоргану Де Кастро (9-3) получил травму плеча в третьем раунде на Eagle FC 47. Бой был остановлен. Бразильцу было засчитано техническое поражение, которое стало для него пятым поражением подряд.

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.