Федор Емельяненко: «Магомед Анкалаев мог оказаться в Fedor Team»

Легендарный российский тяжеловес MMA Федор Емельяненко (40-7) на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по ММА на вопрос корреспондента «СЭ» подтвердил, что Магомед Анкалаев (18-1) мог стать членом команды Fedor Team.

— Правда ли, что Магомед Анкалаев в свое время мог оказаться в Fedor Team?

— Да, все верно. Я позвонил Шамилю, тренеру Магомеда, и, посовещавшись с Магомедом, они приняли решение выступить еще на чемпионате России и чемпионате мира. Он на предыдущем чемпионате мира занял второе место и принял решение стать чемпионом, только после этого переходить в профессиональную лигу. Но время поджимало, получил приятный отказ.

Анкалаев занимает вторую строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В прошлом бою он дрался за титул чемпиона с Яном Блаховичем (29-9), но из-за ничьей по судейским карточкам не завоевал титул. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 292 в Лас-Вегасе, США.