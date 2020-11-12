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Федор Емельяненко рассчитывает стать чемпионом Bellator

12:47
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Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко сообщил на пресс-конференции, что рассчитывает выйти на бой за чемпионский пояс Bellator.

Нынешний контракт 44-летнего Емельяненко с Bellator предполагает еще два боя.

«Могу ли провести больше боев? Посмотрим, конечно. Дай Бог хотя бы один бой провести. Сейчас время сложное. Все будет зависеть от моего самочувствия. Я бы хотел. Если Бог даст, хотел бы и за звание чемпиона побиться», — сказал Емельяненко. (Илья Андреев)

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