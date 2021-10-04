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Федор Емельяненко раскритиковал Федерацию бокса России за шоу-бои

15:50
Федор Емельяненко. Фото Instagram
Федор Емельяненко. Фото Instagram
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Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко подверг критике Федерацию бокса России за проведение боев с участием блогеров и других людей, не имеющих отношения к спорту.

«Мне неприятно, что Федерация бокса убивает бокс такими боями, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Вы же понимаете, что такие бои не дают никакой популяризации бокса. Особенно обидно за ребят-боксеров, которые стали олимпийскими чемпионами или чемпионами мира. Думаю, они зарабатывают гораздо меньше, чем заработали за бой блогер Тарасов и Александр Емельяненко, об образе жизни которого все знают. А ребята — пахари, которые всю жизнь посвящают боксу и добиваются высоких результатов...»

Разговор с Емельяненко о шоу-боях зашел после вопроса о его впечатлениях от поединка Александра Емельяненко и Артема Тарасова в промоушене «Наше Дело». К его организации Федерация бокса России не имела отношения, но до этого провела ряд боксерских турниров с поединками Тарасова, Михаила Кокляева, Дениса Новоселова, Дениса Вильданова, Вячеслава Дацика.

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Илья Андреев все материалы автора

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