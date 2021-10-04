Федор Емельяненко — о бое брата с Тарасовым: «Тяжелое впечатление. Александр деклассирует себя такими боями»
Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от поединка его брата Александра с блогером Артемом Тарасовым.
— Видели бой Александра с Тарасовым?
— Мне скидывали.
— Какие впечатления остались?
— Тяжелые.
— Неприятно было на это смотреть?
— Мне много от чего неприятно. Мне неприятно, что федерация бокса убивает бокс такими боями. Вы же понимаете, что такие бои не дают никакой популяризации бокса. Особенно обидно за ребят-боксеров, которые стали олимпийскими чемпионами или чемпионами мира. Думаю, они зарабатывают гораздо меньше, чем заработали за бой блогер Тарасов и Александр Емельяненко, об образе жизни которого все знают. А ребята-пахари, которые всю жизнь посвящают боксу и добиваются высоких результатов... Не помню, кто именно так высказался, но я согласен, что Александр деклассирует себя такими боями.
19 сентября Александр Емельяненко победил Артема Тарасова единогласным решением на турнире промоушена «Наше Дело».
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