Федор Емельяненко объяснил поражения в Strikeforce. Были проблемы с беременностью жены

Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» назвал главную причину, почему он не смог хорошо подготовиться к боям в Strikeforce — были проблемы с беременностью у его бывшей супруги Марины.

Емельяненко провел в Strikeforce четыре боя: в ноября 2009 года нокаутировал Бретта Роджерса, а затем потерпел три поражения — от Фабрисиу Вердума (июнь 2010), Антонио Силвы (февраль 2011) и Дэна Хендерсона (июль 2011). Тренировочные лагеря перед боями с Силвой и Хендерсоном пришлись на беременность Марины.

«Определенные причины психологического характера, давление тяжелое, — сказал Емельяненко. — Поражения пришлись на период беременности моей бывшей жены Марины нашей дочкой, Лизочкой (речь идет о боях с Антонио Силвой в феврале 2011 года и с Дэном Хендерсоном в июле 2011 года. — Прим. «СЭ»). Скажем так, как только пошли медицинские обследования, в каждом кабинете кричали: «Аборт!» Куда бы мы ни заходили, ответ был один. У Марины были небольшие отклонения по здоровью. Определенные переживания — плюс были другие тяжелые жизненные ситуации — привели к поражениям. Куда бы мы ни зашли, каких бы нам врачей ни советовали... До смешного доходило: Марина заходит к врачу, врач берет ее карточку и начинает кричать: «Аборт!» А потом врач спросила: «А вы к кому пришли?» Марина ответила, ну, так и так, к такому-то врачу. А ей в ответ: «А, это вам в другой кабинет, идите отсюда». Человек в положении, я везде с ней ходил. Приходилось сильно, страшно переживать».

«Господь так управил, что у нас родилась здоровенькая девочка, Марина тоже, слава богу, выправилась. Все хорошо. Когда я вылетал на бой с Хендерсоном, Марину везли рожать, у нее схватки начались. Все мое пребывание в Америке скрасилось определенными тонами. Девочка родилась здоровая, слава богу, но Марина тяжеловато выправлялась после операции, после кесарева», — отметил боец.

23 октября 45-летний Емельяненко проведет бой с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.