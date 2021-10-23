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Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: видео нокаута

23 октября, 23:50
Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в главном поединке турнира Bellator 269, который состоялся в Москве на «ВТБ Арене».

45-летнему россиянину удалось победить соперника в первом раунде, совершив яркую комбинацию ударов.

На счету Последнего Императора 47 поединков (40 побед и 6 поражений). 36-летний Тимоти Джонсон провел 23 боя (15 побед и 8 поражений).

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/BellatorMMA/status/1452013367271596033

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Александр Кравченко все материалы автора
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