Российский боец ММА Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в главном поединке турнира Bellator 269, который состоялся в Москве на «ВТБ Арене».

45-летнему россиянину удалось победить соперника в первом раунде, совершив яркую комбинацию ударов.

?The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator's historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

На счету Последнего Императора 47 поединков (40 побед и 6 поражений). 36-летний Тимоти Джонсон провел 23 боя (15 побед и 8 поражений).

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию турнира.