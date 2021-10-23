Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: видео нокаута
23 октября, 23:50
Российский боец ММА Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в главном поединке турнира Bellator 269, который состоялся в Москве на «ВТБ Арене».
45-летнему россиянину удалось победить соперника в первом раунде, совершив яркую комбинацию ударов.
На счету Последнего Императора 47 поединков (40 побед и 6 поражений). 36-летний Тимоти Джонсон провел 23 боя (15 побед и 8 поражений).
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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