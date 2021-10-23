Федор Емельяненко: «Очень рад, что Bellator проходит в Москве»

Российский боец ММА Федор Емельяненко одержал победу в поединке с американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве. После боя он поблагодарил зрителей за поддержку.

«Добрый день, дорогие друзья! — начал свою речь Федор после боя. — Большое спасибо вам за поддержку. Я сегодня особенно рад, что все мои ребята победили, россияне удачно выступили. Только Виталию (Минакову — Прим. «СЭ») чуть не повезло. Рад, что в этот трудный период мы сумели вас порадовать

Слава богу, ребята сегодня без поражений. У нас есть уже два чемпиона. Надеюсь, будет третий. Очень рад, что Bellator проходит здесь в Москве, что вы смогли окунуться в эту атмосферу. Мы очень рады выступать для вас. Для нас это большое событие. Молодым спортсменами хочу сказать, что если вы хотите быть успешными в любом виде спорта, то нужно много работать".

Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.