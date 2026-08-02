Чимаев и Вудли возглавят кард первого в истории турнира RAF Moscow

Поединок с участием Хамзата Чимаева и Тайрона Вудли станет главным событием вечера дебютного турнира RAF Russia, который состоится в Москве 5 сентября.

В карде запланирован поединок в тяжелом весе между Анатолием Малыхиным и Пуей Рахмани, а также бой в среднем весе между Юсуфом Раисовым и Марифом Пираевым.

Глава наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Умар Кремлев выразил уверенность в том, что болельщики увидят незабываемое шоу.

«5 сентября в Москве будет очень жарко — здесь соберутся лучшие борцы со всего мира. На ковре встретятся настоящие легенды, каждая схватка будет зрелищной и напряжённой. Это будет самое масштабное событие в истории профессиональной борьбы и в истории RAF. Я в этом уверен».

«Хамзат Чимаев — одно из самых громких имен в современных единоборствах, а Тайрон Вудли — один из самых титулованных чемпионов своего поколения», — заявил Чэд Бронштейн, генеральный директор и сооснователь Real American Freestyle.

Остальные поединки будут объявлены в ближайшие недели.

Real American Freestyle (RAF) — это первая профессиональная лига вольной борьбы без сценариев и постановочных элементов, новая главная сцена для выступлений элитных бойцов. Основанная Чэдом Бронштейном, Иззи Мартинесом и Эриком Бишоффом, RAF объединяет олимпийских чемпионов, призеров чемпионатов мира, звезд NCAA и топовых бойцов ММА в современном формате бойцовского вечера, созданном для современной аудитории боевых искусств.